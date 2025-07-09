«Раздался треск»: в Индии на видео упал автомобильный мост с десятками людей

В Индии люди упали в пропасть при обрушении автомобильного моста и попали на видео

В Индии обрушился автомобильный мост. Об этом сообщил местный телеканал Live News.

Мост Гамбхира обрушился в штате Гуджарат. В результате происшествия в реку Махисагар упали не менее четырех автомобилей, еще десятки людей пострадали.

По словам очевидцев, перед обрушением был слышен громкий треск. В сам момент обрушения по мосту ехали два грузовика, внедорожник Bolero и пикап. Причины происшествия устанавливаются.

За последние годы жители Индии часто жаловалась на техническое состояние сооружения.

До этого грузовик едва не съехал с Витимского моста, который в народе называют самым опасным мостом в России. Машина повисла двумя колесами в воздухе. От падения машину и водителя спасло наличие кармана на конструкции моста.

Съемка на самом мосту показала, что он находится в критическом состоянии: некоторые доски сгнили и превратились в труху, другие съехали в разные стороны. Сам мост очень узкий и не имеет никаких ограждений.

Ранее автомобильный мост разрушился в Приморье.