«Автотор» будет производить российские моторы и коробки передач

«Автотор» локализует производство двигателей и коробок передач для своих машин

Калининградский завод «Автотор» локализует выпуск двигателей и трансмиссий для своих автомобилей. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал президент холдинга «Автотор» Денис Пак.

«Начнем с цветного литья и в перспективе перейдем к организации черного литья с последующей механической обработкой. Это позволит локализовать такие критически важные компоненты, как двигатели внутреннего сгорания, тормозные системы, системы рулевого управления, редукторы. Возможно, если мы договоримся с нашими ключевыми партнерами, то и локализация трансмиссий и ключевых компонентов для трансмиссий», — рассказал Пак.

Локализация будет происходить в рамках создания в Калининградской области автокомпонентного кластера с производством полного цикла, включая всю технологическую цепочку, подчеркнул он.

Это подразумевает литье, а также мехобработку сложных деталей, в числе которых блоки и головки блоков цилиндров, коленвалы и распредвалы, уточнил Пак. По его словам, локализация ключевых узлов автомобиля станет важным конкурентным преимуществом «Автотора» и Калининградской области.

О деятельности «Автотора» и перспективах возвращения BMW в Россию читайте в эксклюзивном интервью Дениса Пака «Газете.Ru».

Ранее Денис Пак рассказал о первом собственном автомобиле в истории «Автотора».