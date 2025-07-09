На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Автотор» будет производить российские моторы и коробки передач

«Автотор» локализует производство двигателей и коробок передач для своих машин
true
true
true
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Калининградский завод «Автотор» локализует выпуск двигателей и трансмиссий для своих автомобилей. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал президент холдинга «Автотор» Денис Пак.

«Начнем с цветного литья и в перспективе перейдем к организации черного литья с последующей механической обработкой. Это позволит локализовать такие критически важные компоненты, как двигатели внутреннего сгорания, тормозные системы, системы рулевого управления, редукторы. Возможно, если мы договоримся с нашими ключевыми партнерами, то и локализация трансмиссий и ключевых компонентов для трансмиссий», — рассказал Пак.

Локализация будет происходить в рамках создания в Калининградской области автокомпонентного кластера с производством полного цикла, включая всю технологическую цепочку, подчеркнул он.

Это подразумевает литье, а также мехобработку сложных деталей, в числе которых блоки и головки блоков цилиндров, коленвалы и распредвалы, уточнил Пак. По его словам, локализация ключевых узлов автомобиля станет важным конкурентным преимуществом «Автотора» и Калининградской области.

О деятельности «Автотора» и перспективах возвращения BMW в Россию читайте в эксклюзивном интервью Дениса Пака «Газете.Ru».

Ранее Денис Пак рассказал о первом собственном автомобиле в истории «Автотора».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами