Самокатчик в Магнитогорске сумел сбежать от полицейских на машине и попал на видео

В Магнитогорске самокатчик смог уехать от полицейской машины и попал на видео

Водитель электросамоката в Магнитогорске смог скрыться от полицейских, которые преследовали его на автомобиле, а затем бегом. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

«Парень на электроскутере загонял полицейских на улице Зеленый Лог. Сначала его преследовали на патрульном авто, потом, поняв бесперспективность мероприятия, пешком», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что молодой человек на электросамокате с седлом движется по пешеходным дорожкам и пересекает улицу по зебре, за ним едет полицейский патрульный автомобиль. Пешеходы при этом расступились в стороны.

Затем самокатчик выехал на автостоянку, развернулся и поехал в противоположную сторону, а полицейский выскочил из-за руля и побежал за ним, но не догнал. Молодому человеку удалось скрыться.

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