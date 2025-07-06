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Очередь на Крымский мост рассосалась спустя 17 часов

Очереди на подходах к Крымскому мосту устранены в обоих направлениях
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Очереди из транспортных средств с обеих сторон Крымского моста рассосались. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его данным, затруднения в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани начались утром. В 6:00 в очереди стояли 310 транспортных средств, в последующие часы их количество неуклонно росло. В 12:00 доступа на мост ждали 760 машин, автомобилистам приходилось стоять в очереди около трех часов. После этого ситуация начала улучшаться, и к 23:00 пробка рассосалась.

Затруднения в проезде к досмотровым пунктам со стороны Керчи были зафиксированы в 14:00. Тогда в очереди ожидали 120 машин. Спустя три часа их количество увеличилось до 310, а потом начало уменьшаться. К 21:00 пробка окончательно рассосалась.

На этом фоне в 22:00 в Севастопольской бухте примерно на полчаса по неизвестной причине было приостановлено движение морского транспорта.

Ранее в Севастополе появились два новых сигнала оповещения об опасности.

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