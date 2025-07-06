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Под Саратовом легковушка снесла подростков

В Энгельсе легковушка влетела в толпу подростков на светофоре, ребенок погиб
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В Энгельсе легковой автомобиль въехал в подростков, которые стояли на светофоре. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

По его данным, инцидент произошел на пересечении улиц Краснознаменной и Мира. Один из подростков погиб. Следователи задержали 30-летнего водителя легковушки в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах с места происшествия видно, как транспортное средство на большой скорости движется по дороге и виляет из стороны в сторону. На перекрестке мимо него в противоположенном направлении ехал мусоровоз. Когда легковой автомобиль в очередной раз занесло в сторону, его багажник снес людей, стоящих у светофора на перекрестке.

15 мая в Центральном районе Сочи произошло ДТП с участием пешеходов. Инцидент случился днем на улице Виноградной. На кадрах видно, что белый хетчбэк Lada Priora двигался на большой скорости. На повороте он выехал за пределы дороги и сбил нескольких человек, которые шли по обочине.

Ранее дзержинка протаранила ворота, чтобы въехать на парковку.

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