На видео попало, как в Сочи водитель Lada въехал в пешеходов на обочине

В Сочи водитель Lada вылетел с проезжей части и сбил пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
«15 мая в Центральном районе Сочи произошло ДТП с участием пешеходов. Инцидент случился днем на улице Виноградной, момент аварии попал на видео», — отмечается в публикации.
На кадрах видно, что белый хетчбэк Lada Priora двигался на большой скорости. На повороте он выехал за пределы дороги и сбил нескольких человек, которые шли по обочине. Точное число пострадавших не называется, об их состоянии также неизвестно.
На другой видеозаписи с автомобильного регистратора видно, что на место аварии прибыли сотрудники ДПС и реанимобиль.
До этого в Казани водитель вылетел на тротуар у торгового центра и сбил женщину.
Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями, один из них перевернулся.