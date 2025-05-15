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На видео попало, как в Сочи водитель Lada въехал в пешеходов на обочине

В Сочи водитель Lada врезался в группу пешеходов на обочине и попал на видео

В Сочи водитель Lada вылетел с проезжей части и сбил пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«15 мая в Центральном районе Сочи произошло ДТП с участием пешеходов. Инцидент случился днем на улице Виноградной, момент аварии попал на видео», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что белый хетчбэк Lada Priora двигался на большой скорости. На повороте он выехал за пределы дороги и сбил нескольких человек, которые шли по обочине. Точное число пострадавших не называется, об их состоянии также неизвестно.

На другой видеозаписи с автомобильного регистратора видно, что на место аварии прибыли сотрудники ДПС и реанимобиль.

До этого в Казани водитель вылетел на тротуар у торгового центра и сбил женщину.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями, один из них перевернулся.

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