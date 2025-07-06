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Взрыв грузовика произошел в Москве

Shot: в Москве произошел взрыв грузовика
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Telegram-канал «SHOT»

В Коммунарке (Новая Москва) произошел взрыв в грузовике. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Взрыв грузовика в Москве. По данным Shot, рванула кабина «КамАЗа», который стоял на стройке на Скандинавском бульваре в Коммунарке», — отмечается в публикации.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал водитель самосвала. На место происшествия прибыл реанимобиль, на котором мужчину отправили в больницу.

На кадрах с места происшествия видно, что крупногабаритный самосвал стоит на стройплощадке, его кабина охвачена пламенем. К припаркованной рядом легковой машине подбежал мужчина, который сел за руль, чтобы отогнать ее в безопасное место.

Ранее в Нижегородской области пожарная машина рухнула с моста в озеро.

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