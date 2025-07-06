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Водитель автобуса избил и выгнал школьницу, обвинив в неоплате проезда

В Тверской области водитель автобуса избил школьницу, заподозрив в неоплате
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Telegram-канал «Baza»

В Тверской области водитель автобуса избил и выволок из салона школьницу, заподозрив в неоплате проезда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент с 14-летней школьницей произошел в деревне Юрятино Ржевского района.

«Девочка утверждает, что оплатила проезд по СБП и закрыла вкладку, но позже, когда водителю не пришло уведомление об оплате, он решил, что школьница пытается проехать «зайцем», — отмечается в публикации.

Девочка пыталась показать водителю чек, но приложение банка не загружалось из-за перебоев с интернетом. В результате мужчина схватил девочку, разбил ей телефон и вытащил из салона, нанося удары, утверждает Baza.

В больнице пострадавшей диагностировали ушибы, ссадины, гематомы и сотрясение мозга. Водитель автобуса задержан.

Ранее на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП.

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