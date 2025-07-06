В Кургане водитель Chery повернул под пожарную машину и попал на видео

В Кургане нетрезвый водитель Chery повернул налево, не уступив дорогу пожарному автомобилю. Об этом в своем Telegram-канале сообщает городской отдел ГИБДД и публикует видео с моментом аварии.

«Авария произошла 5 июля в центре города Кургана. По предварительной информации, 50-летний водитель, при повороте налево, не предоставил преимущество специализированному транспорту,который осуществлял движение на проблесковых маяках», — отмечается в сообщении.

Удар пришелся на правую сторону легкового автомобиля. Пассажирке, женщине 1950 года рождения, выжить не удалось. Водитель легкового автомобиля был направлен на освидетельствование, которое выявило у него алкогольное опьянение.

На кадрах с моментом ДТП видно, что пожарный автомобиль двигался прямо на высокой скорости. После столкновения легковую машину отбросило на тротуар.

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