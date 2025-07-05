Рабочие начали демонтировать монорельс в Москве

В Москве рабочие приступили к демонтажу монорельса

В субботу, 5 июля, в Москве начался демонтаж монорельса, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Рядом с монорельсом стоит строительная техника, а рабочие уже приступили к спиливанию перил», — сообщает канал.

Московский монорельс прекратил свою работу 28 июня 2025 года. На его месте в 2027 году появится высотный парк.

Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. При этом в память о монорельсе в парке оставят несколько вагонов.

Парковое пространство должно связать столичные районы. Ожидается, что ежедневно парк будут посещать 20 тыс. человек.

Ранее трансформацию московского монорельса назвали современным решением.