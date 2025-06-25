Трансформацию московского монорельса назвали современным решением

Московский монорельс серьезно устарел и утратил транспортную функцию, также он так и не стал популярным у жителей столицы. Потому оптимальным вариантом будет реализация предложения по созданию на инфраструктуре монорельса уникального парка, считает Олег Швыдченко, заместитель начальника управления новых проектов и технологий Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ).

По его словам, ключевым показателем любого транспорта является эффективность. Однако монорельсы на данный момент стали одним из наиболее неэффективных и убыточных видов транспорта в мире – около половины из них сейчас закрылись, уточнил Швыдченко.

Эксперт сообщил, что в ходе обследования, проведенного специалистами РУТ (МИИТ), было установлено, что инфраструктура монорельса изношена и стала ненадежной. Подвижной состав тоже устарел и нуждается в обновлении, но затраты на него – порядка 20 млрд рублей – неоправданы, так как пассажирский поток у транспорта минимален.

«В теории монорельс можно усовершенствовать до поезда на магнитной подушке. Но из-за высоких скоростей — до 600 км/час — она больше подходит для связи крупных городов, чем для применения только в столице», – добавил Швыдченко.

По мнению замначальника управления новых проектов и технологий РУТ (МИИТ), трансформация монорельса в парк – хорошее решение: в этом случае в Москве появится новая точка притяжения. Аналогичная практика уже применяется в других странах, в частности, США, Австралии и Франции, подчеркнул Олег Швыдченко.