«Это неприлично»: перевозчиков обложат штрафами за опоздание транспорта

В России необходимо ввести штрафы до 30 тыс. рублей для перевозчиков, которые допускают опоздания общественного транспорта. Соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов внес глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, объяснив это многочисленными жалобами россиян на постоянные задержки автобусов.

По словам депутата, пассажиры страдают из-за долгого ожидания автобусов как в городах, так и на междугородних маршрутах. Например, в одной только Московской области за прошлый год зафиксировано более 37,5 тыс. жалоб на то, что транспорт курсирует не по расписанию.

«Это неприлично много для одного региона. А что тогда происходит в других? Из-за регулярных задержек транспорта люди нервничают, не могут спланировать время, опаздывают на работу, в поликлинику или другие учреждения», — подчеркнул депутат в беседе с 360.ru.

Он предложил ввести за опоздание общественного транспорта штрафы: от 3 до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тыс. рублей – для предпринимателей и от 10 до 30 тыс. рублей – для юрлиц. На случаи, когда транспорт опаздывает по причинам, не зависящим от перевозочной компании, штрафные санкции распространяться не будут, подчеркнул Леонов.

По мнению парламентария, такие меры помогут усилить ответственность перевозчиков и уменьшить количество ситуаций с задержками транспорта. В этих условиях пассажиры смогут уверенно планировать свои поездки, не опасаясь опозданий из-за отклонений автобусов от расписания, заключил он.

Ранее Союз пассажиров поддержал штрафы для общественного транспорта за опоздания.