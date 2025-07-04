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После лечения в психиатрической клинике комик Позов купил себе Бамблби

Комик Позов купил себе Chevrolet Camaro, как из фильма Трансформеры
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Telegram-канал Звездач

Комик Дмитрий Позов купил себе Chevrolet Camaro, стоимость которого около трех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Это про эмоции и детскую радость. Я шел на первых «Трансформеров», как маленький пацан, который мчался из школы домой, чтобы успеть сделать уроки и освободиться к вечеру для просмотра новой серии про роботов. А тут фильм! А теперь мой сын лютый фанат «Трансформеров». Кстати, Тео еще не видел тачку. Надеюсь, что будет восторг», — поделился Позов.

На опубликованных в сети кадрах видно, что комик приобрел автомобиль желтого цвета.

До этого участник шоу «Импровизация», комик Дмитрий Позов признался в Telegram-канале, что уже несколько дней находится в психиатрической клинике. Позов пояснил, что проблемы с ментальным здоровьем у него начались во время тяжелой болезни отца. Родственник заболел в ноябре, а в январе его не стало. Комик начал пить «больше обычного», и у него начались ссоры с женой Екатериной.

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