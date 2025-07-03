Крупная авария заблокировала движение на МКАД в Москве

В Москве авария затруднила движение автомобилей на 42-м километре МКАД

В Москве на МКАД массовое ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 42 км МКАД (в районе съезда №40) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что перекрыты 2-я, 3-я, 4-я полосы, движение в районе ДТП затруднено. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Свердловской области подросток на питбайке подлетел после удара Renault Logan. По информации канала «Новости Екатеринбурга», пострадавшего школьника госпитализировали. В Госавтоинспекции сообщили, что они приезжали на место ДТП, но участников аварии там уже не было.

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