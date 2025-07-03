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«Запорожец ушастый»: россияне создали свой Стоунхендж на Алтае из советских авто

Россияне сделали отечественный Стоунхендж из «Запорожцев» на Алтае
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Telegram-канал Mash Siberia

На Алтае россияне решили построить свой собственный Стоунхендж из советских автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Директор новосибирского музея «Галерея времени» Владимир Курдюмов рассказал, что пока на полянке 24 авто. Планируют поставить больше 50. Среди них есть «Запорожец ушастый» («ЗАЗ-968»), «Запорожец горбатый» («ЗАЗ-965») и «ГАЗ-М18»», — говорится в публикации.

Отмечается, что многие пользователи сети восприняли проект положительно, однако у идеи есть и критики — люди опасаются, что «старые железяки» навредят природе.

До этого россиянин за шесть лет своими руками воссоздал футуристический автомобиль из видеоигры Cyberpunk 2077.

По его словам, за основу автомобиля была взята Mazda RX-8. Собирал машину будущего россиянин во многом по гайдам — и делал это впервые в жизни. Кузов авто сделан из стеклопластика. Также у модели есть пневмоподвеска и раздвижные двери. Однако до завершения проекта пока далеко – салон автомобиля все еще пуст.

Ранее комод с дверями от «копейки» привел россиян в восторг.

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