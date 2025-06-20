«Вместо гроба»: комод с дверями от «копейки» оставил россиян в восторге

Столичный бренд представил комод с дверями от ВАЗ-2101 за 250 тысяч рублей

Столичный бренд Industriart показал комод с дверями от автомобиля ВАЗ-2101. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

«Отечественные дизайнеры представили комод ручной работы с элементами от «копейки». Дверцы мебели — реальные двери от ВАЗ-2101, поэтому хлопать ими можно от души. Легендарный звук имеется. Продают сие творение за 250 тыс. рублей», — говорится в публикации.

В соцсетях необычный комод вызвал настоящий ажиотаж. Пользователи пишут: «Вместо гроба можно использовать или габариты маленькие?», «Надеюсь, все аутентично, закрываются не с первого раза, а хлопком можно разбудить соседей?» и т.д.

До этого россиянин за шесть лет своими руками воссоздал футуристический автомобиль из видеоигры Cyberpunk 2077.

По его словам, за основу автомобиля была взята Mazda RX-8. Собирал машину будущего россиянин во многом по гайдам — и делал это впервые в жизни. Кузов авто сделан из стеклопластика. Также у модели есть пневмоподвеска и раздвижные двери. Однако до завершения проекта пока далеко – салон автомобиля все еще пуст.

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