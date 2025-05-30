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Автомобили
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Россиянин создал футуристическое авто из Cyberpunk 2077 и снял его на видео

Россиянин своими руками воссоздал футуристический автомобиль из Cyberpunk 2077

Россиянин за шесть лет своими руками воссоздал футуристический автомобиль из видеоигры Cyberpunk 2077. Машину он показал на своем YouTube-канале Goryashchiye Klyuchi.

По его словам, за основу автомобиля была взята Mazda RX-8. Собирал машину будущего россиянин во многом по гайдам — и делал это впервые в жизни. Кузов авто сделан из стеклопластика. Также у модели есть пневмоподвеска и раздвижные двери. Однако до завершения проекта пока далеко — салон автомобиля все еще пуст.

Автор канала, помимо прочего, планирует добавить в машину голосовое управление.

До этого команда энтузиастов из Красноярска создала внедорожник под названием Visuva.

«Совсем скоро будет готов наш первый внедорожник, предназначенный для любителей активного отдыха, экстрима, путешествий, охоты и рыбалки. Одна из отличительных черт нашей модели — возможность ездить на нем как по пересеченной местности, так и по городу», — рассказал производитель.

Отмечается, что кузов автомобиля изготовлен из легких и прочных композитных материалов. Каркас — из алюминиевых труб. Бензиновый турбированный силовой агрегат установлен в задней части машины.

Ранее в России Geely запатентовала «музыкальное» кресло водителя.

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