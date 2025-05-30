Россиянин создал футуристическое авто из Cyberpunk 2077 и снял его на видео

Россиянин за шесть лет своими руками воссоздал футуристический автомобиль из видеоигры Cyberpunk 2077. Машину он показал на своем YouTube-канале Goryashchiye Klyuchi.

По его словам, за основу автомобиля была взята Mazda RX-8. Собирал машину будущего россиянин во многом по гайдам — и делал это впервые в жизни. Кузов авто сделан из стеклопластика. Также у модели есть пневмоподвеска и раздвижные двери. Однако до завершения проекта пока далеко — салон автомобиля все еще пуст.

Автор канала, помимо прочего, планирует добавить в машину голосовое управление.

До этого команда энтузиастов из Красноярска создала внедорожник под названием Visuva.

«Совсем скоро будет готов наш первый внедорожник, предназначенный для любителей активного отдыха, экстрима, путешествий, охоты и рыбалки. Одна из отличительных черт нашей модели — возможность ездить на нем как по пересеченной местности, так и по городу», — рассказал производитель.

Отмечается, что кузов автомобиля изготовлен из легких и прочных композитных материалов. Каркас — из алюминиевых труб. Бензиновый турбированный силовой агрегат установлен в задней части машины.

Ранее в России Geely запатентовала «музыкальное» кресло водителя.