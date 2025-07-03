Стало известно, как выглядит новый кроссовер Tenet T4

В сети опубликовали фото нового кроссовера Tenet T4 для России

Снимки кроссовера Tenet T4 на испытаниях в КНР опубликовал Telegram-канал «Китайские автомобили». Это первые фото модели, которая должна выйти на рынок России в 2025 году.

«Данный паркетник, созданный на базе Chery Tiggo 4, вскоре станет одним из четырех автомобилей нового российского бренда Tenet. Эти машины будут производить на бывшем заводе Volkswagen в Калуге», — сообщает портал.

Будущая российская новинка станет технически ближе к соплатформенным полноприводным Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и Exeed LX.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в России подешевели два кроссовера Jetour.