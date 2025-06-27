Штрафы для таксистов за незнание местности ввели в Московской области

В Подмосковье ввели штрафы для таксистов, не знающих о достопримечательностях

Мособлдума приняла в окончательном третьем чтении закон, вводящий для таксистов в Московской области штрафы за отсутствие аттестации. Об этом сообщает ТАСС.

«Проектом закона предлагается установить административную ответственность за управление легковым такси водителем, не прошедшим в установленном порядке аттестацию на знание расположения в Московской области и Москве социальных объектов, медицинских организаций, объектов транспортной инфраструктуры, других значимых объектов, а также действий в чрезвычайных ситуациях, в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.», — приводит агентство слова председателя комитета областной думы по транспортно-дорожному комплексу Максима Коркина.

Полномочия штрафовать таксистов за отсутствие аттестации получили 72 сотрудника областного минтранса, уточняет «Коммерсантъ». По аналогии с Москвой, областные таксисты должны пройти аттестацию из 10 вопросов, знать, где находятся местные достопримечательности, а также пути подъезда к вокзалам, больницам, культурным объектам и органам власти.

Ранее правительство одобрило повышенные штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.