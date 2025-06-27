На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Штрафы для таксистов за незнание местности ввели в Московской области

В Подмосковье ввели штрафы для таксистов, не знающих о достопримечательностях
close
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мособлдума приняла в окончательном третьем чтении закон, вводящий для таксистов в Московской области штрафы за отсутствие аттестации. Об этом сообщает ТАСС.

«Проектом закона предлагается установить административную ответственность за управление легковым такси водителем, не прошедшим в установленном порядке аттестацию на знание расположения в Московской области и Москве социальных объектов, медицинских организаций, объектов транспортной инфраструктуры, других значимых объектов, а также действий в чрезвычайных ситуациях, в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.», — приводит агентство слова председателя комитета областной думы по транспортно-дорожному комплексу Максима Коркина.

Полномочия штрафовать таксистов за отсутствие аттестации получили 72 сотрудника областного минтранса, уточняет «Коммерсантъ». По аналогии с Москвой, областные таксисты должны пройти аттестацию из 10 вопросов, знать, где находятся местные достопримечательности, а также пути подъезда к вокзалам, больницам, культурным объектам и органам власти.

Ранее правительство одобрило повышенные штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами