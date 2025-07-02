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Россиянам назвали шесть серьезных недостатков Skoda Octavia

Fresh перечислил шесть серьезных недостатков Skoda Octavia
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auto.ru

Лифтбэк Skoda Octavia четвертого поколения популярен в России, но он имеет ряд проблем. Детально о них «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Из минусов модели Skoda Octavia четвертого поколения можно выделить мягкие амортизаторы, что вызывает дискомфорт при движении по неровным дорогам. Также автомобиль страдает повышенной раскачкой кузова. Система «старт-стоп» иногда проявляет сбои, а расположение некоторых органов управления может показаться непривычным», — сказал эксперт.

Модель оснащена надежными двигателями: классический атмосферник 1.6, он самый массовый, турбомоторы 1.4 и 2.0. Они имеют средний ресурс порядка 250–300 тыс. километров, но при надлежащем обслуживании и своевременной замене масла ресурс может быть значительно выше.

У роботизированных коробок передач при спортивной манере вождения быстро изнашиваются сцепления. Частые рывки провоцируют перегрев и преждевременный износ мехатроника.

К преимуществам чешского лифтбэка можно отнести просторный багажник вместительностью 578 литров. Также плюсом считается современный дизайн, сказал Житнухин.

Ранее были названы три надежных японских кроссовера.

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