Подростки-зацеперы стали использовать противогазы, чтобы кататься на трамваях

Mash: в Екатеринбурге зацеперы стали кататься на трамваях в противогазах

В Екатеринбурге подростки-зацеперы стали надевать противогазы во время катания на трамваях. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Зацеперы в Екатеринбурге эволюционируют — теперь атакуют трамваи в противогазах. Подростки пугают пассажиров и машинистов до чертиков. Говорят, они собираются в группы по 10-15 человек, прыгают на сцепки, кидаются грязью, яйцами и даже петардами», — говорится в сообщении канала.

До этого в Санкт-Петербурге транспортная полиция задержала подростка-зацепера, который забрался на поезд.

Правоохранителям поступил звонок о том, что во время технической остановки на станции «Славянка» юноша пытается залезть на высокоскоростной поезд. Полиция пресекла действия молодого человека. Нарушитель признался, что планировал забраться на крышу поезда и выполнить опасный трюк.

В отношении отца нарушителя составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

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