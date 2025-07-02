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На МКАД произошло смертельное ДТП

Госавтоинспекция: на 33-м км МКАД молодой водитель погиб в аварии с грузовиком
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Госавтоинспекция Москвы

В результате дорожной аварии на 33-м километре Московской кольцевой автодороги погиб один человек. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с грузовым автомобилем FAW, который двигался в том же направлении.

Вследствие полученных травм 26-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда медиков. Информация о состоянии водителя грузовика не уточняется.

Столичная Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с призывом к максимальной осознанности при движении по МКАД. Ведомство настоятельно рекомендовало водителям выбирать безопасную дистанцию и проявлять особую аккуратность при выполнении любых маневров.

Накануне на МКАД столкнулись девять автомобилей. Движение в районе ДТП было затруднено на 3,5 км. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее трактор влетел в припаркованные авто в центе Москвы.

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