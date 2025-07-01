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Volkswagen разрешил водителям и пассажирам играть в игры через медиасистему

Volkswagen превратил в игровую консоль экран медиасистемы на пяти своих моделях
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Volkswagen

Volkswagen внедрил на пяти своих моделях возможность играть через медиасистему автомобиля в компьютерные игры во время стоянки. В качестве контроллеров при этом используются смартфоны. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«С AirConsole Volkswagen Commercial Vehicles значительно модернизирует существующий ассортимент бортовых игр. До сих пор были игры, которые были постоянно установлены в информационно-развлекательной системе и управлялись с помощью сенсорного экрана и многофункционального рулевого колеса. Однако теперь AirConsole превращает информационно-развлекательную систему в настоящую игровую платформу», — отмечается в сообщении.

Для использования на экране медиасистемы уже доступно 15 игр, в дальнейшем их номенклатура будет расширена. Через AirConsole можно играть в одиночные и многопользовательские игры. Функция доступна для автомобилей коммерческой линейки Volkswagen — ID. Buzz, Caddy, Multivan, California и Crafter.

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