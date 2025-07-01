Люди в черных масках битой избили тюменца на парковке, и это попало на видео

В Тюмени на видео попало, как люди в черных масках избили лежащего человека

В Тюмени люди битой избили мужчину на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин в черных масках бьют битой лежащего возле автомобиля человека, после чего убегают. На записи видно, что избиение происходит на парковке.

До этого в Челябинске 24 июня люди в медицинских масках расстреляли мужчин, сидевших в иномарке. После произошедшего нарушители уехали на Lada Granta. Первую помощь двум пострадавшим оказал боец ОМОН, который стал очевидцем случившегося. Прибывшие сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали местных жителей с ранениями конечностей. Кроме того, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Также сообщается, что работники правоохранительных органов провели проверку и установили личности всех участников инцидента. Человек, стрелявший в челябинцев, задержан вместе с другими участниками произошедшего.

Ранее блогер обматерил полицейских в Иркутске за то, что его заставили снять тонировку.