Россияне могут сесть в тюрьму на 8 лет за интимную близость в автомобиле

Автоюрист Воропаев: в РФ за интим в автомобиле могут посадить на 8 лет в тюрьму

Россияне, которых поймали за интимной близостью в автомобиле, рискуют попасть в тюрьму при определенных обстоятельствах. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если автомобиль находится в общественном месте, то подобные действия внутри автомобиля могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство — статья 20.1 КоАП РФ. За это грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток», — заявил он.

Однако, если свидетелями интимных отношений внутри автомобиля стали дети до 14 лет, то нарушение может быть квалифицировано по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Тогда любителям интима в машине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы — это максимально возможная планка наказания в данной ситуации, отметил Воропаев.

Очевидцам же данных действий нужно вызывать полицию, посоветовал юрист.

Также интимные действия в автомобиле, если они происходят ночью, нарушают закон о тишине. По словам Воропаева, наказание за это разнится в зависимости от региона. В Москве, например, накладывается штраф до 2 тыс. рублей на каждого гражданина.

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