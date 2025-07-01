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В России призвали уравнять мини-АЗС со стандартными заправочными станциями

Предприниматель Вахрушин: мини-АЗС нужно подвести под стандарт обычных заправок
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Depositphotos

В России растет количество автозаправочных станций, однако они остаются без контроля и регулирования со стороны государства. Чтобы привести в порядок рынок контейнерных АЗС, необходимо подвести их под стандарты обычных автозаправок, заявил собственник сети АЗС «Стандарт Ойл» Александр Вахрушин в эфире Общественной Службы Новостей.

По мнению эксперта, необходимо добиться того, чтобы мини-АЗС получали все обычные разрешительные документы, которые обязаны иметь крупные станции. В том числе это должно затрагивать вопросы выбора земельного участка, проведения экспертиз, контроля за строительными объектами и их вводом в эксплуатацию.

«Это самое простое, что можно сделать для этих АЗС. В таком случае все административные органы, которые контролируют это, будут понимать, что с ними делать», — убежден специалист.

По мнению Вахрушина, сегодня в России рынок контейнерных АЗС и бензороботов хаотичен, из-за чего практически не поддается контролю. Так, например, если владельцу дают предписание убрать бензоробота, так как он расположен в неподходящем месте, то его просто переносят, после чего он продолжает работать, не имея на это всех положенных документов.

Напомним, до этого сообщалось, что комитет по энергетике Госдумы планирует к сентябрю сформировать законодательные инициативы, регламентирующие деятельность контейнерных АЗС в России. По мнению парламентариев, это позволит включить их в список объектов, попадающих под внимание государства и контрольно-надзорных органов.

Ранее сообщалось, что в России снова стало выгодно торговать бензином.

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