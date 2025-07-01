В Обнинске водитель автобуса избил школьника, и это попало на видео

В Обнинске на видео попало, как водитель автобуса побил школьника на парковке

В Обнинске водитель автобуса побил школьника, спутав его с зацепером. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Ребята не цеплялись за него, но водитель решил иначе. Парню порвали шмот, но он не растерялся и зарядил деду с правой», — рассказала пассажирка.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина держит школьника, лежащего на асфальте. После подросток встает, первым начинает бить водителя и получает ответный удар. Далее мужчина подходит к другим школьникам и толкает их.

До этого сообщалось, что в Дзержинске пять человек избили женщину на проезжей части.

«25 июня в 00.30 около дома 19а по Окской набережной была очень сильно избита женщина. У пострадавшей на лице нет живого места, все синее», — сообщили очевидцы.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины бьют женщину на проезжей части. По словам местных жителей, всего нарушителей было пять.

Ранее гаишники избили нижегородца, и это попало на видео.