Стало известно условие, при котором может произойти оживление рынка авто

Оживление российского авторынка произойдет в случае снижения ключевой ставки до 15%, сообщил ТАСС директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Серьезные изменения с точки зрения спроса, по нашим оценкам, возможны тогда, когда ключевая ставка будет 15% и ниже. По нашим прогнозам, это маловероятно раньше 2026 года», — сказал Иванов.

До этого стало известно, что в России по итогам мая 2025 года было продано 91,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с апрелем и на 28% хуже показателя мая 2024 года.

По словам Николая Иванова, долгие каникулы повлияли на продажи автомобилей стоимостью 5–6 млн рублей.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.