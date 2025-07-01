В России рекордно упали продажи автомобилей

РИА Новости: продажи новых автомобилей в России в июне упали на 25%

В России продажи новых легковых автомобилей по итогам июня 2025 года могли снизиться на четверть, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные агентства«Автостат».

«В период с 1 июня по 30 июня продажи новых автомобилей в России могли составить примерно 94,8 тысячи штук — это на 24% меньше, чем год назад, когда по данным «Автостата», было продано 124,4 тысячи штук», — отметили в агентстве.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.