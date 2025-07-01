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Крымский мост приостановил работу

Движение по Крымскому мосту приостановлено после двух часов работы
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение по Крымскому мосту приостановлено после двух часов работы. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба по ситуации на мосту.

Ограничения начали действовать в 0:22. До этого они вводились в период с 21:03 по 22:20 30 июня. После этого в очереди на въезд на мост со стороны Тамани оказалось 380 автомобилей.

У Крымского моста днем 30 июня 2025 года с обеих сторон скопилось огромное количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на переправе, по состоянию на 14 часов дня в очереди стояло 1,3 тыс. автомобилей.

Накануне утром начались затруднения в проезде к пунктам досмотра на переправе со стороны Тамани. В 9:00 в очереди стояли 75 транспортных средств, в последующие часы их количество неуклонно росло. В 15:00 доступа на мост ждали 890 машин, автомобилистам приходилось стоять в очереди около трех часов. После этого ситуация начала улучшаться, и к 23:00 очередь рассосалась.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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