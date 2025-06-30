Движение по Крымскому мосту восстановлено спустя час перерыва. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации на объекте.

Движение было перекрыто в 21:03 и началось снова в 22:20.

Сейчас в очереди на въезд на мост со стороны Тамани находится 380 автомобилей. Ожидаемое время нахождения в пробке превышает час.

У Крымского моста днем 30 июня 2025 года с обеих сторон скопилось огромное количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на переправе, по состоянию на 14 часов дня в очереди стояло 1,3 тыс. автомобилей.

Накануне утром начались затруднения в проезде к пунктам досмотра на переправе со стороны Тамани. В 9:00 в очереди стояли 75 транспортных средств, в последующие часы их количество неуклонно росло. В 15:00 доступа на мост ждали 890 машин, автомобилистам приходилось стоять в очереди около трех часов. После этого ситуация начала улучшаться, и к 23:00 очередь рассосалась.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.