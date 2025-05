Kia Motors зарегистрировала пять новых товарных знаков в России

Южнокорейский автопроизводитель Kia Motors, ушедший с рынка России, зарегистрировал пять новых товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

«Товарные знаки зарегистрированы с наименованиями «Kia my mobility», «A better way to go green light» и «Kia edition plus». По Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) товарные знаки зарегистрированы по таким классам, как 9, 16, 35, 27 классу», — говорится в сообщении.

По информации источника, товарный знак «A better way to go green light» зарегистрирован по двенадцатому классу МКТУ: в него входят автомобили, запчасти и аксессуары для них.

В апреле сообщалось, что компания Kia собирается вернуться в Россию. Такая информация просочилась в СМИ, после чего компания стала уверять, что журналисты их неправильно поняли.

Дилеры «Авилон» и «Рольф» прогнозируют, что при немедленной отмене санкций против России Hyundai Motor, владеющей Kia, понадобится от полутора до трех лет на реинтеграцию в российский авторынок.

Ранее назвали четыре автомобиля Kia, которые первыми вернутся в Россию.