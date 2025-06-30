«Родители увидят своих садоводов»: в Нижнем Новгороде школьники кидались овощами на дороге

В Нижнем Новгороде на видео попало, как школьники кидались овощами на дороге

В Нижнем Новгороде школьники бросали овощи на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Четверо подростков кидались помидорами и огурцами в окна жилого дома. Надеюсь, родители увидят своих садоводов!» — сообщают очевидцы.

Местные жители запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как подростки бросают овощи в окна, после чего уходят.

По информации канала, инцидент произошел на проспекте Ленина в четыре утра.

До этого сообщалось, что в Дзержинске пять человек избили женщину на проезжей части.

«25 июня в 00.30 около дома 19а по Окской набережной была очень сильно избита женщина. У пострадавшей на лице нет живого места, все синее», — сообщили очевидцы.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины бьют женщину на проезжей части. По словам местных жителей, всего нарушителей было пять. Причиной избиения стало замечание, которое женщина сделала в адрес дзержинцев.

Ранее гаишники избили нижегородца, и это попало на видео.