Седан Amberauto А5 подешевел в России на миллион рублей

В России на миллион рублей подешевел седан Amberauto А5

В России рекордно подешевел седан Amberauto А5. Об этом сообщил в своем Telegram-канале автомобильный эксперт Олег Мосеев.

«Amberauto снизил цену на комплектацию 2023 года A5. Цена на комплектацию Comfort 23 года снизилась на 1,1 млн рублей, с 3,4 млн рублей до 2.3 млн рублей», — отметил Мосеев.

«Автотор» представил электрический седан А5 под брендом «Амберавто» 19 февраля 2024 года. Первые экземпляры машины были собраны в Калининграде в конце 2023 года.

Седан А5 оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 520 км. Внешний вид «Амберавто А5» аналогичен китайскому электромобилю JMEV GSE. Марка JMEV создана китайским Jiangling Motors Corporation Group, China Agricultural Development Construction Fund Corporation совместно с компанией Renault.

Ранее сообщалось, что автобренд Oting расширит модельный ряд в России.