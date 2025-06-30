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Автоэксперт оценил планы Минфина повысить пошлины для автовладельцев

Автоэксперт Осипов: раскритиковал планы Минфина повысить пошлины для водителей
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Shutterstock

Автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН прокомментировал планы Минфина РФ повысить госпошлины для автовладельцев. По его мнению, причин для этого нет.

«Не понимаю, с чем связан рост. Качество подготовки школ не улучшилось, повышаются цены не по этой причине. <...> Можно сказать, что выросла стоимость труда тех, кто оформляет эти документы, сама бумага подорожала. Но нам документы выдают государственные учреждения», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что водители и так платят «безумные деньги», включая налоги и акцизы.

Как пишет газета «Известия», правительство России рассматривает законопроект о введении новых госпошлин для трудовых мигрантов и автовладельцев. Документ, разработанный Минфином, планируется рассмотреть на заседании правительственной комиссии 30 июня.

Для мигрантов предлагается ввести семь новых видов пошлин, включая 4,2 тыс. рублей за выдачу и продление патента, 2,1 тыс. рублей за дубликаты миграционных документов, 1 тыс. рублей за продление временного пребывания.

Автовладельцы при этом столкнутся с повышением пошлин. Водительские права подорожают в два раза (до 4-6 тыс. рублей), стоимость ПТС увеличится в 1,5 раза (до 1,2 тыс. рублей), а пластиковое СТС будет стоить 4,5 тыс. рублей.

Ранее регистрацию автомобилей разрешили в МФЦ.

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