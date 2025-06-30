Момент взрыва в центре Москвы попал на видео

В Москве на видео попал взрыв дизельного котла

В Москве взорвался дизельный котел. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Момент взрыва дизельного котла в Москве. По данным SHOT, он находился в контейнере рядом с хостелом», — говорится в сообщении.

По информации канала, открытое горение в отеле удалось ликвидировать. В результате произошедшего никто не пострадал.

До этого предполагалось, что на улице Плеханова взорвался автомобиль.

«Взрыв на улице Плеханова в Москве — предварительно, у дома №17 взорвался автомобиль. По словам очевидцев, они слышали два взрыва», — говорится в сообщении канала Baza.

Также отмечалось, что огонь перешел на соседнее здание, там горит фасад с 1 по 3 этаж. На месте машины скорой помощи и спасатели.

Кроме того, в Набережных Челнах два человека катались на крыше автомобиля Lada. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека сидят на крыше автомобиля Lada, который едет на проезжей части.

Ранее гаишники избили нижегородца, и это попало на видео.