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Автомобиль без водителя наехал на женщину в Оренбурге

В Оренбурге автомобиль без водителя наехал на пожилую женщину
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Telegram-канал «Оренбург Инцидент»

В Оренбурге небольшой фургон самопроизвольно пришел в движение и сбил пожилую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Оренбург Инцидент».

«В Оренбурге на улице Чкалова автомобиль «ВИС», оставленный 18-летним водителем без ручного тормоза, самопроизвольно покатился, сбил 68-летнюю женщину и столкнулся с автомобилем Mitsubishi», — отмечается в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована с травмами. На фото с места происшествия видно, что авария произошла в жилом массиве. Автомобиль скатился с крутого склона среди жилых домов.

До этого в Коми товарный поезд протаранил автомобиль, выехавший на пути при запрещающем сигнале светофора. Автомобиль перевернулся, в аварии никто не пострадал.

Ранее стало известно, сколько самокатчиков и велосипедистов оштрафовали с начала сезона в Москве.

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