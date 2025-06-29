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Стало известно, когда дебютирует маленький внедорожник Toyota Land Cruiser FJ

Toyota представит компактный внедорожник Land Cruiser FJ весной 2026 года
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Carscoops

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ дебютирует в Японии весной 2026 года. Об этом сообщает carscoops.com.

Ожидается, что Land Cruiser FJ будет немного больше, чем Corolla Cross, но меньше, чем RAV4. Длина машины составит 4500 мм, а колесная база — 2750 мм. Автомобиль будет построен на платформе IMV 0.

Отмечается, что на внутреннем рынке Land Cruiser FJ будет представлен с 2,7-литровым мотором мощностью 160 л.с. Двигатель будет работать с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Также клиентам предложат дизельную версию модели с восьмиступенчатым «автоматом».

В Японии автомобиль будет стоить 4,5 млн иен (2,4 млн рублей по курсу на момент публикации). Кроме того, модель появится на других рынках, включая США.

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