Стало известно, когда дебютирует маленький внедорожник Toyota Land Cruiser FJ

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ дебютирует в Японии весной 2026 года. Об этом сообщает carscoops.com.

Ожидается, что Land Cruiser FJ будет немного больше, чем Corolla Cross, но меньше, чем RAV4. Длина машины составит 4500 мм, а колесная база — 2750 мм. Автомобиль будет построен на платформе IMV 0.

Отмечается, что на внутреннем рынке Land Cruiser FJ будет представлен с 2,7-литровым мотором мощностью 160 л.с. Двигатель будет работать с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Также клиентам предложат дизельную версию модели с восьмиступенчатым «автоматом».

В Японии автомобиль будет стоить 4,5 млн иен (2,4 млн рублей по курсу на момент публикации). Кроме того, модель появится на других рынках, включая США.

Ранее стало известно, когда УАЗ представит обновленный внедорожник «Патриот».