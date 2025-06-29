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Nissan объявил о рекордных убытках

Nissan завершил финансовый год с рекордным убытком $4,5 млрд
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Алексей Лебедев/РИА «Новости»

Японский автопроизводитель Nissan по итогам последнего финансового года получил чистый убыток в размере $4,5 млрд, сообщает carscoops.com. Кроме того, Nissan приостановил выплаты дивидендов.

Автокомпания объясняет убытки обесценением активов и расходами на реструктуризацию.

До этого стало известно, что Nissan планирует закрыть свои предприятия на родине и за рубежом.

Компания собирается прекратить производство на двух площадках в Японии. Первый — завод в Оппаме, который работает с 1961 года. Второй кандидат на закрытие — завод в Сенане, которым Nissan владеет лишь наполовину через компанию Nissan Shatai.

Оптимизация коснется и ряда зарубежных предприятий: закрыть планируется заводы в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике. Таким образом, терпящий финансовое бедствие Nissan собирается снизить текущие расходы.

Ранее производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом.

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