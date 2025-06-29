«Алкоголики бывшими не бывают»: психолог рассказала, кто может уберечь Ефремова от срыва

Актер Михаил Ефремов продержится без алкоголя долго, но велика вероятность срыва. Об этом в интервью «МК» сообщила психолог Марианна Абравитова.

«Нас всех интересует, а не сорвется ли Михаил Ефремов опять в пропасть? Я имею в виду его дружбу с алкоголем, ведь, как говорится, алкоголики бывшими не бывают. Погружаясь в прежнюю среду, он может опять вернуться к прежним привычкам», — сказала Абравитова.

Психолог считает, что тут на помощь Ефремову должны прийти близкие. Только семья сможет уберечь актера от срыва.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.