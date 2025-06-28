Мальчик умер в скорой после наезда такси во дворе дома в Одинцово

МВД: ребенок скончался после наезда легковушки во дворе дома в Одинцово

Ребенок, на которого наехал таксист в Одинцово, умер в машине скорой помощи. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МВД по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Триумфальная. Предварительно, 41-летний водитель за рулем легкового автомобиля Haval наехал на восьмилетнего мальчика.

Очевидцы, которые находились во дворе жилого комплекса «Гусарская баллада», заявили, что транспортное средство является такси. Его водитель отрицает свою вину и настаивает на том, что ребенок неожиданно выбежал на дорогу.

Накануне в центре Москвы двое молодых людей на одном электросамокате врезались в женщину с коляской. По словам пострадавшей, ребенок получил ссадины и ушибы. Молодые люди ехали по тротуару, несмотря на то, что рядом была велодорожка. После наезда они без извинений скрылись с места происшествий, закрыв номер самоката ногой.

Женщина подала заявление в правоохранительные органы. В столичном дептрансе вычислили нарушителей по камерам и треку поездки. Водитель получил штраф в размере 100 тыс. руб., после чего его заблокировали в сервисе.

Ранее мужчина въехал в толпу со своими женой и дочерью.