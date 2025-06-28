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ДТП парализовало движение на МКАД

На МКАД произошло ДТП, движение транспорта затруднено
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На МКАД на юго-востоке Москвы произошло ДТП, движение затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно.

«На 10-м км внешней стороны МКАД (в районе съезда №9) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что движение в районе места аварии затруднено и призвали водителей выбирать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 19:50 мск, длина пробки в районе места аварии на внешней стороне трассы превышает 2,2 км. Она начинается в районе Кузьминского лесопарка, после пересечения МКАД с улицей Верхние Поля, и заканчивается в районе развязки с Новорязанским шоссе. Пользователи сервиса сообщают, что ДТП произошло в среднем ряду.

Ранее ДТП произошло на СВХ в районе станции МЦД «Ховрино» в Москве.

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