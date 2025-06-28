ДТП с мотоциклом и грузовиком парализовало движение на СВХ в Москве

В Москве затруднено движение по СВХ из-за аварии с грузовиком и мотоциклом

На Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе метро «Ховрино» в Москве произошло ДТП с грузовиком и мотоциклом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено на 2 км», — отмечается в сообщении.

В дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 14:05 мск, движение по СВХ затруднено от платформы МЦД Грачевская до Ховрино. Пользователи сервиса сообщают, что движение в сторону области из-за ДТП заблокировано в правом и среднем ряду.

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