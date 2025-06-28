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Внедорожник BJ 212, прообразом которого был УАЗ, обновили в Китае

В Китае появилась новая версия внедорожника BJ 212, прообразом которого был УАЗ
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Beijing

В Китае представлен внедорожник Beijing BJ 212 в версии Review Officer, сообщает Autohome.

Автомобиль будет доступен с четырьмя цветами кузова на выбор — красным, серебристым, желтым и серым. Среди оборудования автомобиля — фара-искатель, обогрев рулевого колеса и вентиляция кресел.

Длина автомобиля — 4705 мм, колесная база — 2860 мм, а дорожный просвет составляет 235 мм. Автомобиль способен преодолеть брод глубиной 850 мм.

Под капотом внедорожника — бензиновый мотор 2.0 с турбонаддувом, развивающий крутящий момент 470 Нм. Он приспособлен для высоких нагрузок, в том числе при преодолении подъемов. Стоимость новинки в Китае — 172,9 тыс. юаней (₽1,9 млн).

Дизайн нынешнего BJ 212 является современной интерпретацией армейского внедорожника Beijing BJ212, который выпускался в 1965-2005 годах. Он был создан на основе советских ГАЗ-69 и УАЗ-469.

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