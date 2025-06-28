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Росгвардия помогла жениху на раритетной «Волге», который в Москве заглох по пути на свадьбу

В Москве росгвардейцы помогли жениху, чья «Волга» заглохла по пути на свадьбу

Сотрудники Росгвардии на Садовом кольце в Москве помогли водителю раритетной «Волги» М-21, у которого кончился бензин по пути на собственную свадьбу. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления Росгвардии по Москве.

«В центре столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве оперативно пришли на помощь жениху, чей ретро-автомобиль заглох незадолго до свадебной церемонии», — отмечается в сообщении.

Росгвардейцы на улице Земляной вал заметили молодого человека, который толкал к краю проезжей части свой автомобиль. Выяснилось, что в машине закончился бензин. Сотрудники помогли поставить автомобиль на стоянку, а затем отвезли водителя к ближайшей АЗС, где он смог приобрести топливо. На опубликованном видео видно, что один из сотрудников помог заправить «Волгу».

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