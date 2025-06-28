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На видео попала драка двух водителей из-за парковки в Сириусе

Под Сочи двое водителей сцепились на парковке и попали на видео

В селе Веселое (федеральная территория Сириус) двое мужчин устроили драку из-за парковочного места на стоянке торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись инцидента.

«Конфликт быстро перешел в рукопашную, но уже через минуту оба участника разошлись, остыв после короткой, но жаркой разборки. Пострадавших нет», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что двое мужчин сцепились, потом один из них повалил другого на землю и держал, применив борцовский прием. Также он ударил оппонента кулаком. К дерущимся подошел еще один человек, который наблюдал за происходящим, не пытаясь их разнять. Спустя короткое время мужчины прекратили потасовку и встали на ноги.

До этого в Сочи обвинили в краже мужчину, который нашел на парковке чужой кошелек.

Ранее появилось видео с наездом на водителя, который вышел из машины на проезжую часть МКАД.

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