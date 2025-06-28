В Коми поезд протаранил внедорожник на переезде

В Коми товарный поезд врезался в автомобиль, водитель которого выехал на переезд. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«28 июня на железнодорожном переезде 1807 км станции Кожва Северной железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — отмечается в сообщении.

При аварии никто не пострадал. На фото с места происшествия видно, что черный внедорожник от удара перевернулся. По факту аварии проводится проверка.

До этого в Сириусе под Сочи двое водителей устроили потасовку на парковке. Один из них повалил другого на землю борцовским захватом.

Ранее появилось видео с наездом на водителя, вышедшего на МКАД.