Назван самый популярный автомобиль для параллельного ввоза в Россию

С 2022 года самым популярным автомобилем среди тех, которые ввозят в Россию по неофициальным каналам, стал кроссовер Geely Monjaro. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«С 2022-го по май 2025 года в Россию ввезли 477 тысяч новых легковых автомобилей по схемам альтернативного импорта. Больше всего среди них китайских автомобилей», — написал Целиков.

На китайские машины приходится почти 46% альтернативного ввоза, за ними следуют японские, немецкие и корейские. Самой популярной моделью альтернативного импорта стал Geely Monjaro: с 2022 года в страну ввезено 34,4 тыс. этих машин. За ним следует Li Xiang L7 (16,1 тыс. экземпляров), Toyota Camry (15,5 тыс. машин), Li Xiang L9 (13,4 тыс.) и Toyota RAV4 (11,4 тыс. машин).

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