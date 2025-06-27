Рассекречен Nissan Qashqai, способный проехать 1,2 тыс. км без дозаправки

Nissan внедрил в кроссовер Qashqai новую гибридную силовую установку E-Power, обеспечивающую запас хода в 1,2 тыс. км. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Бензиновый двигатель используется только для выработки электроэнергии, которая напрямую передается на электродвигатель для привода колес, а также для зарядки аккумулятора при необходимости. В отличие от традиционных гибридов, здесь нет сложной коробки передач и сцепления», — отмечается в сообщении.

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Кроссовер Qashqai с новой силовой установкой в среднем расходует 4,5 л бензина на 100 км и способен преодолеть до 1,2 тыс. км на одном баке топлива. В состав силовой установки входит новый бензиновый мотор с высоким тепловым КПД — 42%. В продажу в Европе новая гибридная версия Nissan Qashqai поступит в сентябре 2025 года.

Ранее Chery начала продажи седана с запасом хода в 2 тыс. км.