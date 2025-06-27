На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рассекречен Nissan Qashqai, способный проехать 1,2 тыс. км без дозаправки

Nissan представил Qashqai без коробки передач и сцепления
close
Nissan

Nissan внедрил в кроссовер Qashqai новую гибридную силовую установку E-Power, обеспечивающую запас хода в 1,2 тыс. км. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Бензиновый двигатель используется только для выработки электроэнергии, которая напрямую передается на электродвигатель для привода колес, а также для зарядки аккумулятора при необходимости. В отличие от традиционных гибридов, здесь нет сложной коробки передач и сцепления», — отмечается в сообщении.

close
Nissan

Кроссовер Qashqai с новой силовой установкой в среднем расходует 4,5 л бензина на 100 км и способен преодолеть до 1,2 тыс. км на одном баке топлива. В состав силовой установки входит новый бензиновый мотор с высоким тепловым КПД — 42%. В продажу в Европе новая гибридная версия Nissan Qashqai поступит в сентябре 2025 года.

Ранее Chery начала продажи седана с запасом хода в 2 тыс. км.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами