Беспилотное такси Tesla впервые само доехало до покупателя

Беспилотное такси Tesla Model Y впервые самостоятельно доехало до покупателя прямо с завода. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента через весь город, включая автомагистрали, была завершена на день раньше запланированного срока!» — написал бизнесмен.

Маск поздравил команду компании с успехом, а также поблагодарил разработчиков программного обеспечения и микросхем ИИ за успешную реализацию проекта.

4 июня Национальное управление безопасности движения на трассах США сообщило, что Tesla отозвала 172 машины Model Y из-за проблем с системой омывания лобового стекла.

16 июня издание Electrek сообщило, что в Пенсильвании, США, автомобиль Tesla Model 3 застрял на железнодорожных путях и был задет поездом. Водитель заявил, что в момент инцидента машина находилась в режиме «автопилота». В результате столкновения было повреждено боковое зеркало. Комиссар пожарной службы распорядился остановить все железнодорожное движение.

Ранее из Tesla уволился один из ключевых сотрудников.